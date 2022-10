D1A: à dix durant la dernière demi-heure, Genk consolide sa place de leader en écartant Malines

La partie avait débuté avec dix minutes de retard pour permettre à tous les supporters de rejoindre le stade et de voir .. le premier but de la partie dès la 9e minute de jeu des oeuvres du Colombien Daniel Munoz (1-0).

Les Limbourgeois confortent ainsi leur statut de leader au classement et engrangent une 8e victoire de rang. Genk compte 40 points pour 33 à l’Antwerp son plus proche poursuivant qui se rend à Charleroi dimanche.

Malines a pourtant égalisé très rapidement avec un magnifique envoi de son capitaine, Rob Schoofs, dans la lucarne remettant les deux équipes à égalité après un quart d’heure (1-1).

Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Genk reprendre - définitivement - l’avantage par son défenseur mexicain Gerardo Arteaga (2-1, 58e). Et même si Genk était réduit à dix quelques minutes plus tard, à la 64e, - Bilal El Khannous ayant pris une deuxième jaune - les Limbourgeois ne lâchaient plus le morceau, le Ghanéen Joseph Paintsil assurant même la victoire des siens dans les arrêts de jeu (3-1, 90e+1).