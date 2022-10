Un ancien coéquipier rend un vibrant hommage à Eden Hazard: «Ce qu’il faisait à l’entraînement et sur le terrain, c’était juste une blague!»

La situation d’Eden Hazard au Real Madrid est de plus en plus problématique. Mis toujours plus sur le côté par Carlo Ancelotti (et c’est un euphémisme), le Brainois n’a plus eu l’occasion de disputer la moindre minute de jeu en championnat depuis le 11 septembre dernier, à l’occasion de la joute face à Majorque. Et c’est à peine mieux en Ligue des Champions, où le capitaine des Diables a pu jouer un petit quart d’heure cette semaine, contre Leipzig.

Quand on voit ce temps de jeu famélique, on peut se dire que le tacticien italien a certainement oublié de quoi le Belge est capable quand il est en forme. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde, comme l’a montré un ancien coéquipier ce vendredi.