Kendrick Lamar, un roi nu à Anvers

C’est peu dire que le dernier passage de Kendrick Lamar au Sportpaleis d’Anvers nous avait déçus. C’était en février 2018 et le roi Kendrick défendait son album DAMN, auréolé quelques semaines plus tard d’un Pullitzer. Las, le rappeur avait offert le strict minimum, un concert en forme d’ego-trip creux à mille années-lumière de ce que ses disques regorgent. Est-ce pour cette raison que le Sportpaleis et ses 18.000 places n’affichaient pas (tout à fait) complet ce vendredi ?

Le prix des places (de 66 à 102 euros…) ne poussait pas non plus au déplacement à l’aveugle. Et le succès relatif de son dernier album pouvait laisser penser que Kendrick Lamar vacillait de son trône. Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, Mr. Morale & The Big Steppers, sorti en mai dernier, est une œuvre magistrale, bien qu’exigeante et dénuée de gros tubes – en somme, l’opposé de la pensée TikTok. Ce cinquième album confirme en tout cas un peu plus Kendrick Lamar comme le Bob Dylan de sa génération.