Bruxelles: les trottinettes partagées bientôt soumises à un numerus clausus

Actuellement, huit opérateurs se partagent 23.500 trottinettes électriques à Bruxelles, recensent nos confrères de L’Echo. A cela doit s’ajouter les 3.600 vélos électriques partagés.

Ce que contient le texte

La mesure principale du projet d’arrêté prend en compte une limitation du nombre d’engins et non du nombre d’opérateurs. « On voulait un système plus souple qui permette à des opérateurs locaux de se développer et de faire des tests d’innovation », explique Elke Van den Brandt. Le texte précise également de nouvelles modalités de stationnement.