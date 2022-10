Karim Benzema et Rodrygo absents de l’entraînement du Real Madrid: la chance d’Eden Hazard d’être titulaire?

Carlo Ancelotti ne peut toujours pas compter sur Karim Benzema, toujours souffrant d’une blessure musculaire et pas à 100 %. Un autre nom s’est ajouté à la liste des absents : Rodrygo, malade. L’ailier brésilien ne s’est pas entraîné avec le groupe ce samedi, à la veille de la réception de Gérone en Liga. De quoi laisser une place pour Eden Hazard ?

Leurs forfaits pour le match de dimanche semblent donc inévitables et forcément, on cherche des alternatives du côté du Real Madrid. et elles sont peu nombreuses. AS estime donc qu’Ancelotti devrait donner sa chance à Eden Hazard, qui a déjà dû occuper ce rôle en attaque face au Celtic en Ligue des champions. Le Diable rouge avait alors brillé en Écosse avec un but et une passe décisive. L’autre possibilité est Mariano, mais Marca souligne que l’Espagnol a « à peine joué » cette saison et qu’il n’entre pas dans les plans du coach.