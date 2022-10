Remco Evenepoel, Wout van Aert et Lotte Kopecky nommés au Vélo d’Or

Wout van Aert a remporté de manière impressionnante trois étapes et le classement par points du Tour de France. Il a également remporté des victoires dans l’épreuve Het Nieuwsblad et l'E3, entre autres.

De son côté, Lotte Kopecky s'est montrée la meilleure dans la Strade Bianche et le Tour des Flandres. Sur la piste, elle a ajouté deux titres mondiaux et deux titres européens.

Evenepoel et van Aert font face à une rude concurrence dans leur lutte pour le prix. Le vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard, le vainqueur du Giro Jai Hindley, le détenteur du record du monde d'endurance Filippo Ganna et les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic sont également nommés. Pogacar a remporté le prix l'année dernière. Les Néerlandais Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle, le champion sur piste Harrie Lavreysen et le Britannique Geraint Thomas complètent la liste. Avec Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) et Philippe Gilbert (2011), trois compatriotes figurent au palmarès du Vélo d'Or.