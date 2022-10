Météo: ce 29 octobre est le plus chaud depuis 2005 avec 24,6 degrés enregistrés à Uccle

Ce samedi 29 octobre 2022 est devenu le 29 octobre le plus chaud depuis 2005. Le mercure a grimpé jusqu’à 24,6 degrés à Uccle, le météorologue David Dehenauw (IRM) sur son compte Twitter. « Il n’a pas fait aussi chaud les derniers 10 jours d’octobre depuis 1892. Le 22/10/2012 on a relevé 24,5 degrés », a-t-il ajouté.

Les prochains jours

Le temps sera « extrêmement doux » ce samedi après-midi en Belgique, avec des maxima de 18ºC à 24ºC, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les périodes de soleil alterneront avec des champs de nuages moyens et élevés. Cette nuit, les minima iront de 9 à 15 degrés.

Dimanche, les maxima frôleront encore les 22ºC par endroits, sous un ciel assez ensoleillé avec des nuages élevés. La nébulosité augmentera sur l’ouest avec un risque d’un peu de pluie dans la région côtière en fin de journée.

La semaine prochaine verra la douceur décliner, avec une augmentation du risque de pluie et davantage de vent, surtout mardi et jeudi. Les maxima descendront vers des valeurs proches de 15 degrés.

Canalisée entre une dépression située à l’ouest des Îles Britanniques et une vaste zone de haute pression qui recouvre l’Europe centrale et le bassin méditerranéen, la Belgique est plongée dans un secteur chaud dans lequel circulent des courants méridionaux très doux ce week-end. Le front froid, associé à la dépression atlantique, ondulera généralement à l’ouest de nos régions et ne traversera lentement le pays que durant la nuit de dimanche à lundi.

