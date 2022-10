Vers une retraite forcée pour Sonny Colbrelli, victime d’un malaise cardiaque en début de saison

On avait quitté Sonny Colbrelli en mars dernier sur de tristes images. Après la première étape du Tour de Catalogne, l’Italien s’était effondré à l’arrivée, victime d’un malaise cardiaque. Depuis, Colbrelli n’a pas repris la compétition et vit avec un défibrillateur interne. Selon la Gazzetta dello Sport, on ne devrait malheureusement plus le revoir dans le peloton.

Le média transalpin révèle que Colbrelli annoncera la fin de sa carrière le 15 novembre prochain. La pose de ce défibrillateur interne lui sauve la vie, mais pas sa carrière puisqu’il est interdit en Italie pour un athlète de participer à des épreuves sur le territoire. Une situation semblable à celle de Christian Eriksen qui a dû quitter la Serie A pour poursuivre le foot du côté de la Premier League.