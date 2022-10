D1A: le Standard de Liège s’impose sur le terrain de Zulte-Waregem grâce à un doublé de Stipe Perica et se rapproche du top 4

Grâce à Dussenne et Perica, le Standard de Liège s’est imposé ce samedi sur le terrain de Zulte Waregem.

Le Standard s’est imposé en déplacement à Zulte Waregem, 0-3, pour la 15e journée de Pro League. Les Liégeois reviennent, grâce à Dussenne (80e) et Perica (87e et 90e+6), à 1 point de l’Union et du top 4.

Le Standard a failli se faire surprendre en début de rencontre lorsque Fadera a intercepté la passe manquée d’un Bokadi inattentif, mais Bodart a bondi hors de ses buts pour empêcher l’ouverture du score (3e).