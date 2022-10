Le collège communal de Mons demande à la SNCB de rétablir la liaison avec Paris

À lire aussi Mons: pourquoi Calatrava n’aurait pas dû construire la gare

Pour les autorités communales de Mons, « le chef-lieu du Hainaut et capitale culturelle de la Wallonie se doit de bénéficier d’une liaison transfrontalière ferroviaire efficace ». « Dans l’autre sens, qu’il s’agisse des travailleurs venant prester dans nos entreprises et institutions, des étudiants qui suivent leurs études supérieures à Mons ou encore des touristes venant visiter Mons et ses nombreuses attractions culturelles et récréatives, le train doit rester une option crédible et confortable, tant d’un point de vue économique qu’écologique. »