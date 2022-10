Nicolas Raskin vise le top 4 avec le Standard de Liège: «On peut rêver de belles choses»

Plus loin, le journaliste d’Eleven Sports a questionné le médian belge sur le top 4. En effet, les Rouches ne sont plus qu’à un point des Unionistes : « Pourquoi pas, quand je vois les derniers résultats, si on continue avec cette mentalité, cette envie et cette organisation, ce plan de jeu. On peut rêver de belles choses. Il faut qu’on s’occupe de nous et être au meilleur niveau tout le temps.