Contre Zulte-Waregem, le Standard brise une mauvaise habitude mais s’en sort bien

Battu sans discussion aucune par le RFC Seraing après avoir écarté le FC Bruges (3-1), mais aussi à Malines dans la foulée d’une correction infligée à l’Antwerp (3-0), le Standard a fait bien mieux samedi en fin d’après-midi en ramenant les trois points de Zulte Waregem six jours après avoir dominé un Clasico de folie arrêté peu après l’heure de jeu.

Tout se sera joué dans le dernier quart d’heure du match. Avec, d’abord, un but tombé sur un coup de réparation converti par Noë Dussenne (son troisième but de la saison) après une intervention fautive de Bostijn sur Bokadi et le visionnage des images par Jonathan Lardot, alerté par le VAR. Avant que Stipe Perica, monté au repos, ne mette fin à tout suspense en reprenant un ballon expédié par Nicolas Raskin sur la barre transversale, puis dans le temps additionnel en profitant à nouveau d’un remarquable travail de Raskin.