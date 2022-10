Division d’Honneur: le Léopold vire en tête avant la trêve internationale

Old Club – Léopold : 2-13. Les Bruxellois n’ont pas fait dans le détail lors de leur visite en terres liégeoises. Une prestation sans faille qui confirme que les protégés d’Agustin Corradini sont dans une excellente dynamique puisqu’ils ont signé à Rocourt un 9e succès en 10 rencontres en déroulant, à nouveau, au niveau offensif (61 réalisations depuis l’entame de la saison) puisqu’ils ont inscrit 13 buts aux promus. Et dès l’entame des débats, les visiteurs prenaient le large puisqu’ils menaient déjà 0-4 après 8 minutes grâce à Tom Boon, Arthur Verdussen (2) et Tom Degroote. Les Ucclois gardaient le rythme avant la pause avec des nouveaux buts de Corentin De Trez, Dimitri Cuvelier, Gaspard Baumgarten et Tom Degroote. En seconde période, Stéphane Permin sauvait l’honneur pour les siens mais Tom Boon (qui portait ainsi son total personnel à 29 buts), Arthur Verdussen (2) et Tom Degroote (2) ne relâchaient pas la pression et démontraient leur agilité devant le but. Tom Dawance inscrivait le second but local à la 56e minute.