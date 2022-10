Mbaye Leye fustige l’arbitrage après la victoire du Standard contre Zulte-Waregem: «Le Var a décidé de l’issue du match»

Défait par le Standard de Liège, Zulte-Waregem s’est incliné à domicile contre les Rouches. En conférence de presse, Mbaye Leye, entraîneur de Zulte, est revenu sur le premier but inscrit par les Rouches.

Face à son ancien club, l’entraîneur sénégalais est revenu sur le penalty obtenu par les Rouches en fin de match : « Il faut plutôt parler du VAR. Je pense que pour moi c’est la seule chose. Après 80 minutes, tu vois la différence qui se fait, elle se fait par le VAR. Un arbitre qui décide qu’il y a penalty alors qu’il n’y a jamais penalty sur cette phase-là. Quand c’est comme ça, on ne peut plus rien dire. Les 10 minutes qui ont suivi avec le 0-3, ce n’est plus un match de football. Après le penalty, on a une équipe qui sort, qui n’est pas structuré. Parce que voilà, il y a une faute qui est sifflée. Pour avoir joué comme attaquant, je sais qu’il n’y a jamais faute là. Le ballon sort vers l’extérieur, Bokadi court vers l’extérieur et en courant, il laisse traîner sa jambe. Pour moi, il n’y a jamais penalty et c’est le fait de match qui change tout le match. Après, il ne faut pas discuter de football. À Ostende, on a eu la même chose et là, l’arbitre a trouvé qu’il n’y avait pas penalty et ici on trouve qu’il y a penalty. Ça change tout le match ».