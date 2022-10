Contre Eupen, Anderlecht doit faire preuve d’humilité et de simplicité

Les Mauves vont en découdre avec des Pandas en pleine lutte pour leur survie en Jupiler Pro League. Si ce match arbore des allures de formalité sur le papier, la réalité se veut toute autre. Avec trois revers de rang, dont un Clasico arrêté par ses partisans, et le limogeage devenu inéluctable de Felice Mazzù, les Anderlechtois se trouvent dans une situation précaire, tant au niveau du classement que de la confiance. Fini d’évoquer le strass et les paillettes habituelles, le bleu de travail est vivement recommandé au sein d’une institution en manque d’équilibre à tous les étages. « Quand j’entends que nous ne pourrions pas tomber plus bas, je réponds en disant que rien n’est impossible. » Lucide, Wouter Vandenhaute appelle à la mobilisation des troupes tout en privilégiant les paroles aux actes.

Souvent comparé au Club de Bruges, Anderlecht ne peut plus rivaliser avec le triple champion en titre que lors de certaines séquences de matches. Sur la durée, la différence n’est plus notable, elle se veut abyssale. Pourtant, dans un passé pas si lointain, les Brugeois se trouvaient dans une situation identique à celle de leur rival ancestral, à savoir dans une crise de confiance et en manque effarant de qualité dans le noyau. C’est là qu’est né le fameux slogan « No sweat, no glory », sur lequel les Mauves devraient prendre exemple. Les vedettes peuvent mettre leur smoking au vestiaire et enfiler des salopettes pour aller au charbon, mettre les mains dans le cambouis et s’arracher dans tous les duels. C’est dans l’adversité que la solidarité se doit d’être encore plus présente, pour que la dynamique change et offre des jours meilleurs.