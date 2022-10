La mobilisation au cœur des débats

Si leurs ambitions ne sont nullement comparables, Seraing et l’Union poursuivront pourtant un objectif semblable ce dimanche, à savoir faire preuve de cohésion et de solidarité dans toutes les lignes.

Les 22 acteurs ne boxent pas dans la même catégorie. On peut même parler d’un poids plume du côté des Métallos et d’un monstre physique en ce qui concerne l’Union. Deux formations qui partagent pourtant un point commun au niveau du manque de reconnaissance. Si le premier était appelé à être écrasé lors de chacune de ses sorties et de courir tout droit vers la D1B dans la peau de la lanterne rouge, l’autre ne devait plus être en mesure de taquiner les meilleurs et ce, en raison d’un mercato censé l’affaiblir. La réalité du terrain a pourtant apporté son lot de surprises et surtout fait naître davantage de respect aux yeux de leurs adversaires. « Seraing est une formation difficile à manier » ou « l’Union possède des ressources presque inépuisables ». Deux phrases répétées à maintes reprises lors des conférences de presse d’après-match. Des éloges qui permettent aux Métallos de toucher du bout des doigts le maintien, même si celui-ci hantera ses couloirs jusque dans les dernières secondes du championnat. Des remarques qui offrent aussi de nouvelles possibilités à des Unionistes, pas encore assez pris au sérieux à leurs yeux, mais tout de même en mesure de forcer leurs opposants à s’adapter.

Tenir compte de l’adversaire et de ses spécificités, sans toutefois dénaturer le style de la maison, telle est l’autre similitude entre les deux équipes. Elles qui, en misant sur une grosse organisation et une immense mobilisation, ne semblent jamais totalement débordées. Elles plient mais elles ne rompent pas facilement. « Tu sens une bonne entente dans le groupe », lâche l’entraîneur Karel Geraerts. « Dans l’avion qui nous a ramenés à la maison après notre rencontre européenne, les gars ont chanté et mis beaucoup de musique. Nous sommes dans une très bonne passe mais pour la faire perdurer, nous devons penser uniquement à la prochaine échéance. »