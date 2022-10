Guerre en Ukraine: un match du Shakhtar Donetsk interrompu à cause d’une alerte à la bombe (vidéo)

Le match entre le Shakhtar et Oleksandria, lors de la 10e journée de la Premier League ukrainienne, a été interrompu en raison d’une alerte à la bombe aérienne.

À la 39e minute de la première mi-temps, alors que les visiteurs menaient 0-1, le match a dû être interrompu pendant près d’une heure. Les haut-parleurs du stade ont annoncé qu’il y avait une menace aérienne au-dessus de la ville de Lviv et que tous les joueurs devaient se réfugier dans l’endroit le plus proche.

Une heure plus tard, le match a repris et à la 42e minute, le Shakhtar a égalisé grâce à Mykhaylichen. Dans la deuxième période du match, les locaux ont renversé la situation grâce à un but de Mudryk (82’), mais leur joie a été de courte durée lorsque Demchenko a égalisé à 2-2, un score qui n’a finalement plus bougé.