Mondiaux de gymnastique artistique: la Belgique et Nina Derwael comptabilisent 156.063 points après la première journée de qualifications

Noémie Louon, blessée jeudi à l’entraînement, avait été remplacée par Yléa Tollet. Lisa Vaelen, Maellyse Brassaert, Nina Derwael et Jutta Verkest devront ainsi attendre les dernières rotations dimanche pour savoir si la Belgique figure dans le top 8 qualifié pour la finale.

Lisa Vaelen est la première des Belges en individuel avec 52.432 points et peut espérer encore une place en finale du concours général individuel. Les Etats-Unis ont fait mieux déjà samedi avec 167.263 points.

Après plus d’un an d’absence en raison d’une blessure au pied, Nina Derwael effectuait sa rentrée en compétition et a entamé ses prestations par un score de 12.566 à la poutre en raison d’une chute. Seule Lisa Baelen n’aura pas chuté à la poutre côté belge.

Au sol, Lisa Vaelen (13.200) obtiendra la meilleure note des gymnastes belges qui totalisaient 75.732 points à mi-parcours.

Lisa Vaelen soignait encore ses prestations au saut (13.499, 3e provisoire), mais ne pouvait éviter une chute aux barres asymétriques où Jutta Verkest a signé une prestation notée à 12.866, alors que la Belgique était passée à 115.831 après trois rotations.

Nina Derwael, double championne du monde, double championne d’Europe et championne olympqiue dans cet agrès, clôturait sa journée par une note de 14.700 aux barres asymétriques, la meilleure de la soirée.

Les Mondiaux de Liverpool mettent en jeu les trois premiers tickets olympiques pour Paris 2024. Ils seront attribués aux nations figurant sur le podium de l’épreuve par équipes.