Météo: des températures à nouveau au-dessus des 20 degrés

La journée sera d’abord assez ensoleillée malgré la présence de nombreux voiles d’altitude. La nébulosité augmentera assez rapidement sur l’ouest, et plus tard aussi sur le centre du pays. En fin d’après midi ou en soirée, on prévoit un risque d’un peu de pluie ou d’une ondée sur l’ouest. Les températures seront encore remarquablement douces avec des maxima de 17 degrés en haute Ardenne à 22 degrés en Campine. Le vent sera faible, à parfois modéré à la mer ainsi qu’en Ardenne, de sud à sud ouest.