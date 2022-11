«Lettre de la City»: Rishi Sunak, l’incroyable destin des Asiatiques du Royaume-Uni

Eternel jeu du réel et de la fiction et admirable capacité de la télévision britannique à exposer les plaies du corps social : voilà qu’est diffusée la deuxième saison de la série Industry consacrée à l’existence des jeunes traders qui peuplent la City sur le thème éternel d’« il y a quelque chose de pourri au royaume de la finance ».

Mais au-delà du clinquant, du sexe, de la cocaïne, des rancœurs et surtout des mirages de l’argent, la serre portée à haute température qu’est la fictive salle des marchés de la société Pierpont & Co est une véritable tour de Babel. Un responsable chinois supervise une équipe de collaborateurs en majorité étrangers ou issus de l’immigration. Le feuilleton mêle avec brio le grand jeu du vice (la spéculation et l’amoralité) et de la vertu (le métissage et la société multiculturelle).