Serie A: un leader historique des ultras de l’Inter abattu par balles en pleine rue à Milan

À l’Inter Milan, Vittorio Boiocchi était un patron historique des ultras du club. Cet italien de 69 ans a été tué par balles ce samedi soir dans les rues de Milan. il a été touché par plusieurs coups de feu qui l’ont touché au cou et à la poitrine vers 19h45, via Fratelli Zanzottera, dans le quartier Figino à la périphérie de la ville.

La Curva Nord de l’Inter est restée silencieuse, sans afficher de banderoles ni chanter pendant le match contre la Sampdoria à San Siro. Vittorio Boiocchi avait passé plus de 26 ans en prison à la suite de plusieurs condamnations : vol, trafic de drogue et enlèvement. En 2019, après environ 26 ans de prison, il est retourné au stade et les ultras lui ont dédié un chant.