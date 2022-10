Bousculade mortelle à Séoul: «Les gens étaient les uns sur les autres comme dans une tombe»

La nuit a viré au cauchemar à Itaewon, quartier situé près d’une ancienne base militaire américaine et connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d’étroites ruelles.

Témoins de l’horreur

« Mon ami m’a dit : il y a quelque chose de terrible qui se passe dehors », a raconté Jeon Ga-eul, 30 ans, qui buvait un verre dans un bar au moment du drame. « Je lui ai répondu : mais qu’est-ce que tu racontes ? Je suis sorti pour voir, et j’ai vu des gens qui faisaient des massages cardio-respiratoires ».

« Les gens étaient les uns sur les autres comme dans une tombe. Certains perdaient connaissance progressivement, d’autres étaient manifestement morts », a déclaré un témoin non-identifié à Yonhap.

Lee Beom-suk, un médecin qui a administré des premiers soins aux victimes, a décrit des scènes de chaos et d’horreur. « Lorsque j’ai tenté pour la première fois de pratiquer un massage cardiaque, il y avait deux victimes allongées sur le trottoir. Mais peu après le nombre a explosé », a-t-il raconté à la chaîne de télévision YTN.

« De nombreux passants sont venus nous aider à pratiquer des massages cardiaques », a-t-il poursuivi. « C’est difficile à décrire avec des mots (…) Beaucoup de victimes avaient le visage pâle. Je ne pouvais pas prendre leur pouls ou contrôler leur respiration, et beaucoup d’entre elles avaient le nez en sang ».

Une vidéo partagée sur Twitter par une internaute déclarant s’être trouvée à Itaewon au moment du drame, montre des centaines de personnes, beaucoup en tenue de cowboy, de pirate ou autres accoutrements, dans une rue bordée de bars. La scène, calme au départ, tourne brusquement à la confusion. Les passants sont poussés et tombent les uns sur les autres entre hurlements et panique. Une femme jure en anglais : « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! »

Un témoin explique à la chaîne CNN que « J’ai vu des gens aller vers la gauche et d’autres emprunter la direction opposée. Les gens au milieu sont restés coincés. Ils ne pouvaient plus communiquer ou respirer ».