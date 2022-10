Le cycliste italien Sonny Colbrelli, champion d’Europe en 2021, annonce mettre un terme à sa carrière

«Il y a un an, je célébrais encore la plus belle victoire de ma carrière, Paris-Roubaix», a dit Colbrelli, cité par son équipe. Vainqueur d’une édition automnale dantesque de l’Enfer du Nord, l’Italien a dû se ranger derrière les avis médicaux, défavorables à la poursuite du sport de haut niveau.

Sonny Colbrelli a décidé d’arrêter sa carrière de cycliste professionnel, a annoncé dimanche son équipe Bahrain-Victorious. L’Italien de 32 ans, vainqueur de Paris-Roubaix et champion d’Europe en 2021, n’avait plus couru depuis son incident cardiaque survenu lors de la 1re étape du Tour de Catalogne fin mars.

Victime d’un arrêt cardio-respiratoire à la fin de la première étape du Tour de Catalogne le 21 mars, il a été opéré du cœur et s’est fait poser un défibrillateur cardiaque, un dispositif qui permet de corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes.

«Jamais je n’aurais pensé me retrouver, un an plus tard, face à l’un des challenges les plus compliqués de ma vie. Mais je veux justement être reconnaissant de cette vie que j’ai failli perdre et qui m’a donné une seconde chance», a ajouté l’Italien, qui «puise en ses proches la force d’accepter de renoncer à s’imposer dans un grand tour ou au Tour des Flandres, le rêve de toute vie».

Malgré son opération et la pose d’un défibrillateur, ce qui l’empêche légalement de courir sur le sol italien, Colbrelli n’avait jamais réellement abandonné l’espoir de revenir dans le peloton. «Je n’ai pas baissé les bras et repris le vélo, sous surveillance accrue. Mais les risques étaient trop élevés», a-t-il concédé.

À l’opposé du football, qui se déroule sur un terrain délimité, le cyclisme est un sport où les interventions des équipes médicales peuvent survenir à tout moment et parfois sur des routes peu fréquentées et excentrées. Contrairement au footballeur danois Christien Eriksen, victime d’un incident cardiaque en juin 2021 et depuis de retour à la compétition, cet aspect a été déterminant. «Le cyclisme n’est pas le football. C’est précisément ce qui a compliqué mon retour à la compétition. J’avoue avoir pensé à retirer mon défibrillateur mais le cyclisme est un sport très intense, c’était un risque trop élevé que je ne pouvais pas me permettre de prendre», a expliqué Colbrelli.

L’Italien, chez Bahrain depuis 2017, aura remporté 34 victoires chez les professionnels. Outre Paris-Roubaix et l’Euro en 2021, il a notamment décroché le classement final du Tour du Benelux et la Flèche Brabançonne.

«Je dis au revoir au cyclisme et je tente de le faire avec le sourire, pour tout ce qu’il m’a apporté, même si c’est douloureux après la meilleure saison de ma carrière», a dit celui qui a levé les bras à huit reprises en 2021.