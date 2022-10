Séoul se réveille abasourdie après la mortelle bousculade d’Halloween

La sidération et le chagrin. Emmitouflée dans un chapeau, barricadée derrière des lunettes teintées, une petite dame au visage fripé s’effondre en sanglots dans le hall du centre communal d’Hanam dong, quartier huppé au cœur de Séoul. Elle vient de reconnaître le nom fatidique d’un des siens sur la liste des victimes de la bousculade géante d’Halloween, qui a fauché au moins 151 vies, quelques heures plus tôt dans le quartier de la nuit d’Itaewon, tout proche. Certains affluent vers le lieu du drame, aux abords de l’hôtel Hamilton, pour déposer des bouquets de fleurs enserrés d’un ruban noir et blanc, en l’honneur des victimes, pour l’essentiel des adolescents, et des jeunes de la vingtaine, dont 97 femmes et 22 étrangers.