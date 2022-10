Dries Mertens dévoile les déguisements portés par sa famille pour Halloween: Radja Nainggolan réagit sur un détail (photos)

Sur Instagram, Dries Mertens et sa compagne Kat Kerkhofs ont dévoilé leur déguisement à l’approche d’Halloween. Radja Nainggolan a réagi à un petit détail.

La fête d’Halloween est très appréciée par les célébrités et le monde du ballon rond. Sur Instagram, Dries Mertens et Kat Kerkhofs, sa compagne, ont dévoilé leur déguisement pour Halloween. Un thème autour d’Aladdin pour le Diable rouge et sa famille.

Dries Mertens s’est déguisé en Aladdin, Kat Kerkhofs en Jasmine. Ciro Romeo a également porté un déguisement : celui d’Abu. Mais en commentaire, Radja Nainggolan a quelque peu réagi avec notamment.