Avec un contrat juteux à la clé, Lionel Messi pourrait rester deux ans de plus au Paris Saint-Germain

Avec ses 11 buts et 12 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, Lionel Messi retrouve des couleurs au Paris Saint-Germain après une saison 21/22 moins bonne qu’escompter. Alors que son contrat expire en juin 2023, les Parisiens ont déjà un plan pour garder l’Argentin.

Comme l’explique le quotidien catalan Sport ; la direction parisienne peut renouveler le contrat de Lionel Messi d’une année supplémentaire, comme prévu dans son contrat. Cependant, le PSG voudrait proposer un nouveau contrat de deux ans à l’attaquant argentin. De plus, le club parisien serait prêt à lui offrir un salaire plus élevé que les 41 millions d’euros qu’il gagne déjà par an.