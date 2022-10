Nouveau scandale à trois semaines de la Coupe du monde: le Qatar aurait dépensé de grosses sommes d’argent pour plusieurs députés britanniques Le Qatar aurait dépensé près de 300 000 euros en voyages et cadeaux pour des députés britanniques. Une analyse du Observer qui montre que l’organisation de la Coupe du monde a beaucoup plus dépensé pour les députés britanniques que pour d’autres pays.

À trois semaines de la Coupe du monde au Qatar, une nouvelle information pourrait faire beaucoup parler. Le Qatar aurait dépensé plus en cadeaux et voyages pour les députés britanniques que pour tout autre pays. C’est Observer qui a réalisé une analyse sur les efforts de lobbying de la part du Qatar avant la Coupe du monde qui débute le 20 novembre prochain. Le gouvernement qatari a fait des cadeaux aux membres du Parlement britannique pour plus de 250 000 livres, soit plus de 290 000 euros au cours des douze derniers mois. Dans ces sommes, sont comptabilisés également des séjours dans des hôtels luxueux, des vols en business class et des billets pour des courses de chameaux.

Au total, les registres montrent que 34 députés ont déclaré 40 dons du Qatar au cours des douze derniers mois. 22 députés étaient conservateurs, sept travaillistes, trois du parti national écossais et deux étaient indépendantistes. Pour comparer, le montant dépensé par le Qatar est six fois plus important que le montant dédié aux Émirats Arabes Unis, deuxième plus grand donateur, avec près de 44 000 euros. Transparency International a ajouté : « il est extrêmement préoccupant que des députés acceptent des milliers de livres sterling d’hospitalité de la part de gouvernements étrangers dont le bilan en matière de droits de l’homme est douteux ».