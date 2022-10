Les smartphones sont en perte de vitesse

Changer de téléphone tous les ans n’est plus vraiment la norme. Les études se suivent et se ressemblent : les smartphones n’ont plus le vent en poupe. La dernière analyse en date vient du cabinet Canalys, qui estime que les ventes de téléphones intelligents ont chuté de près de 10 % au cours de 2022. Comment expliquer une telle chute de la demande ?

Bien sûr, le contexte économique actuel a un impact fort sur les marchés du téléphone. Logique, vu les hausses du prix de l’énergie, de l’alimentation ou du carburant… Changer de téléphone pour remplacer un appareil à l’écran griffé ou à la batterie vieillissante n’est sans doute pas la priorité des ménages. Les confinements successifs dans les usines chinoises n’ont certainement pas aidé non plus. Mais la raison du désamour du public pour les téléphones portables ne date pourtant pas du covid, du conflit en Ukraine ou de l’inflation de cette année.