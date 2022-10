Blessé lors d’une attaque au couteau, le joueur de Monza Pablo Mari est sorti de l’hôpital

Dans un communiqué, l’AC Monza explique que Mari «est rentré chez lui et va entamer à présent une période de repos complet».

Touché au dos, le défenseur central âgé de 29 ans, prêté par Arsenal cet été, avait été opéré vendredi avec succès à l’hôpital Niguarda de Milan après avoir été blessé la veille en faisant ses courses avec sa femme et son fils dans un hypermarché.

Le joueur avait été hospitalisé jeudi soir, conscient et en mesure de parler. Il faisait partie de plusieurs personnes attaquées dans un hypermarché Carrefour à Assago, en périphérie de Milan, par un homme visiblement atteint de troubles psychiatriques qui avait saisi un couteau sur une étagère et tué un employé, blessant Mari et quatre autres personnes.

L’agresseur, âgé de 46 ans, a été arrêté par la police après avoir été désarmé par un ancien joueur professionnel de football, Massimo Tarantino, ex-défenseur de Naples et de l’Inter Milan.