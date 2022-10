Théo Leoni sur son premier match avec l’équipe première d’Anderlecht: «Une immense fierté de jouer pour ce magnifique club»

Au micro d’Eleven Sports, Théo Leoni expliquait : « C’est une immense fierté, pour ma famille, pour moi. J’attends ça depuis longtemps, j’étais très patient et c’est une immense fierté de jouer pour ce magnifique club. Cela fait plus de dix ans que je suis là. »

À 22 ans, le milieu belge a donc joué ses premières minutes chez les A. Il a expliqué pourquoi il avait « tardé » avant de jouer chez les Pros. « J’ai déjà 22 ans, donc je suis un peu plus âgé mais j’ai toujours été capitaine de l’équipe U23. J’ai voulu être solidaire et d’être positif. »

Enfin, il a évoqué son intégration de la part de Vertonghen, de Van Crombrugge et des autres expérimentés : « J pense que, surtout en cette période, on est encore plus ensemble. On doit se soutenir, ils m’ont tous mis à l’aise et ils m’ont tous aidé. »