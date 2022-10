Nathalie Skowronek et Luc Dellisse reçus à l’Académie

On savait depuis le début de l’année que l’autrice et l’auteur avaient été élus. Samedi, ils ont été officiellement reçus.

L’élection est une chose, la réception en est une autre. A l’Académie royale de lettres et littérature française de Belgique, c’est comme chez sa cousine française : la réception officielle, c’est le temps de la concrétisation, de l’installation et des discours. On n’y échappe pas ! Mais ce n’est pas une punition. Plutôt une friandise que l’on suce avec bonheur, tant les prises de parole des uns et des autres furent succulentes.