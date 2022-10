Les jeunes ménages continuent à fuir les grandes villes wallonnes

L’étalement urbain, c’est fini. Du moins c’est ce que les ministres promettent. Dans les faits, il y a encore beaucoup de boulot comme le dévoile l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) à partir des chiffres de Statbel. En effet, au 1er janvier 2022, les grandes villes wallonnes continuent de perdre de l’attrait et parfois même de la population au profit des communes alentour. « Liège, Namur, Mons et Charleroi continuent à subir un processus de périurbanisation, la population quittant la ville pour gagner des communes rurales toujours plus loin », analyse l’Iweps, qui pointe donc les quatre plus grandes villes wallonnes parmi les 59 communes (sur 262) ayant un solde migratoire interne négatif entre 2017 et 2022. Le solde migratoire interne constitue la différence entre les déménagements entrants et sortants de la commune (à partir ou vers une autre commune belge). Quand il est négatif, cela signifie donc qu’il y a plus de sorties que d’entrée.