Robin Veldman, le nouveau T1 d’Anderlecht, après la victoire face à Eupen: «Je veux juste aider le club»

Après trois défaites de suite en championnat, Anderlecht a renoué avec la victoire en prenant la mesure d’Eupen (4-2) pour le compte de la 15e journée de Jupiler Pro League dimanche.

« Je suis content avec cette victoire », confiait à l’issue de la rencontre le T1 anderlechtois Robin Veldman, qui assure l’intérim après le limogeage de Felice Mazzu. « On doit cependant tuer le match plus rapidement et au lieu de ça on se fait peur inutilement. Le changement de système d’Eupen nous a fait mal et on a mis du temps à trouver la solution. Je suis content pour la première prestation de Leoni et dans l’ensemble, la victoire est méritée. Que ce soit comme T1 intérimaire ou pas je veux juste aider le club. »