Liege Airport: les riverains estiment le permis illégal

Les propos tenus par le CEO de Liege Airport (Le Soir de mardi) expliquant pourquoi son entreprise a introduit un recours contre le permis (environnement et exploitation) qui vient récemment de lui être renouvelé ont fait réagir plus d’un riverain du tarmac de Bierset. Quand Laurent Jossart, le CEO, estime que le nouveau permis détaillé sur 245 pages où on impose quelques limitations (50.000 mouvements par an et une diminution graduelle des nuisances sonores nocturnes) l’empêchera de fonctionner et de maintenir l’emploi sur le site, les riverains persistent et signent un recours où ils expliquent que le nouveau permis, comme le précédents, continuera à les empêcher de dormir.