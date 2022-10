«Midterms» aux Etats-Unis: les Républicains à l’ancienne «dévorés» par les radicaux

Nous ne sommes plus qu’à une poignée de jours avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis et un constat s’impose : les trumpistes mangent leurs enfants. Comprenez : les candidats pro-Trump à la Chambre des représentants et au Sénat scient progressivement la branche républicaine plus modérée qui contrôlait le parti ces dernières décennies. « Ils démolissent les Républicains modérés sur les réseaux sociaux, en adoptant les méthodes de leur leader », atteste Nicole Bacharan, historienne spécialiste des Etats-Unis et co-autrice de l’ouvrage Les grands jours qui ont changé l’Amérique.