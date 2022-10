Coronavirus: moins de bébés prématurés durant la crise sanitaire

Plus de repos et moins de stress. Et s’il s’agissait du cocktail gagnant pour mener une grossesse à son terme ? La crise sanitaire, plus particulièrement les périodes de confinement, a entraîné une diminution « spectaculaire » du nombre de naissances prématurées dans les pays à hauts revenus, constate le Centre d’épidémiologie périnatale (Cepip) dans son rapport annuel. L’année 2020 affiche, en effet, la proportion de prématurés la plus faible sur la période 2012 à 2021, aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles.