Maurice Olender, le fantôme dans la bibliothèque, est mort

Il a écrit sur tout. Sur le racisme, sur Jean-Luc Godard, sur la séduction, sur le récit et sa représentation, contre l’extrême-droite… Il a beaucoup fait écrire les autres via la revue Le genre humain et sa collection du Seuil La Librairie du XXIe siècle avec plus de 300 titres. Il a peu écrit sur lui-même, sur ce qui a fait qu’il est devenu Maurice Olender. Exception qui confirme la règle : Un fantôme dans la bibliothèque (Seuil). Où il parle de lui sans jamais cependant faire d’autobiographie : où il se fait comprendre, où il s’interroge et le lecteur avec lui sur les rapports entre l’enfance et le savoir, entre la lettre et l’esprit, l’absence et la présence, la mémoire et l’oubli, la poétique et la politique.