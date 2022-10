Lisez-vous le belge? clap! troisième!

Ce mois de novembre est dédié à l’édition et aux auteurs et autrices belges. Librairies et bibliothèques les mettent en avant.

Le slogan de Wallonie Bruxelles International inventé pour le Salon du livre de Genève dont la Belgique francophone était l’invitée a fait florès. Lisez-vous le belge ? est devenu une marque, un label en même temps qu’un clin d’œil. On l’a utilisé pour favoriser les éditeurs et les auteurs et autrices belges pendant la pandémie et pousser les lecteurs à lire belge. Et voilà qu’on poursuit cette action pendant tout ce mois de novembre, un pas de plus vers la pérennisation de l’opération qui reviendrait ainsi chaque année au mois de novembre.