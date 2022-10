Mentalement, Anderlecht a encore du boulot

Un grain de sable peut enrayer une machine bien huilée. Alors quand celle-ci peine à fonctionner depuis des semaines, le grain de sable peut être dévastateur. Le scénario du pire a été évité de justesse par Anderlecht lors d’une après-midi qui aurait dû être bien plus tranquille pour les Mauves. Mais en ces temps de tempête et quelques jours après le renvoi de Felice Mazzù après cinq mois à la tête de l’équipe première, rien ne peut devenir simple en un coup de baguette magique. On a pu le constater face à Eupen dimanche et ce sera encore le cas à quelques reprises dans les semaines et les mois à venir. Quand la confiance peut vriller à tout instant, le danger reste constant.