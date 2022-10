Inde: au moins 60 morts dans l’effondrement d’un pont

Le Premier ministre Narendra Modi a demandé « la mobilisation urgente d’équipes de secours », et la mise à disposition d’aides pour toutes les victimes, a tweeté son cabinet.

Au moins 60 personnes sont mortes dimanche soir en Inde quand un pont suspendu enjambant une rivière s’est effondré dans l’Etat du Gujarat (ouest), a indiqué un membre du gouvernement local. « Soixante personnes sont mortes. Plus de 82 ont été secourues », a déclaré ce responsable, Brijesh Merja, à l’AFP.

Le pont sur la rivière Machchhu, situé à Morbi, à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Ahmedabad, la principale ville du Gujarat, datait de l’époque coloniale britannique et venait de rouvrir au public après des mois de travaux. Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, se trouvaient sur le pont et aux alentours lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé.