Elections en Israël: Netanyahou en quête de revanche

Les élections se suivent et se ressemblent en Israël. Le cinquième scrutin législatif en moins de quatre ans aura lieu ce mardi 1er novembre. Des élections anticipées, comme presque toujours. Et, cette fois encore, la principale question à laquelle les électeurs sont conviés à répondre reste : voulez-vous de Binyamin Netanyahou comme Premier ministre ?

Pour la première fois depuis 2009, une coalition de partis s’était dégagée après le dernier scrutin, le 23 mars 2021, pour envoyer l’insubmersible chef du Likoud (droite nationaliste) dans l’opposition. Mais cette coalition précaire, que rien n’unissait sauf l’hostilité à « Bibi », n’a pas tenu plus d’un an. En juin dernier, elle éclatait. Mariant l’eau et le feu (des partis de la droite extrême, du centre, de gauche et… une petite formation arabe islamiste), le gouvernement de Naftali Bennett a dû jeter l’éponge. Depuis lors, c’est Yaïr Lapid, laïque et centriste, qui gère les affaires courantes.