«The Crown», saison 5, la chronique dépravée des Windsor

La nouvelle série, qui couvre la période de 1991 à 1996, a plongé les partisans de la monarchie dans l’horreur. « Un programme odieux, bourré de mensonges et de demi-vérités dissimulées dans de la dentelle et du velours » : derrière les décors splendides et l’intrigue remarquablement ficelée, William Shawcross, biographe officiel de feu la reine mère Elizabeth, accuse le géant du streaming d’être totalement dans le faux et de porter un préjudice grave à la réputation du nouveau souverain, Charles III.

Fais-moi peur… La liaison passionnée prêtée par la production au duc d’Edimbourg avec la comtesse Mounbatten, contrastant avec la froideur de son mariage avec la reine Elizabeth II, a donné la chair de poule aux fans de la lignée.