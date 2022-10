Brésil: Lula confiant «dans une victoire de la démocratie», Bolsonaro «sûr de gagner»

La campagne entre les deux hommes que tout oppose s’est déroulée dans un climat brutal et ultra-polarisé qui les a vus s’insulter copieusement pendant que les réseaux sociaux charriaient des torrents de désinformation.

Le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a dit sa « confiance dans une victoire de la démocratie » en votant dimanche matin peu après son rival, le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro, pour le second tour de l’élection présidentielle au Brésil dont les résultats s’annoncent serrés.

Chemise blanche à manches longues, Lula, 77 ans, qui a voté à Sao Bernardo do Campo, la ville du sud-est où il a fait ses débuts en tant que dirigeant syndical, a dit espérer que l’issue de ce scrutin, dont il est le favori, permettra « de restaurer la paix entre les Brésiliens », à l’issue d’une campagne ultra-polarisée. Jair Bolsonaro, 67 ans, se disant lui aussi sûr de sa victoire, a été parmi les premiers des 156 millions d’électeurs à voter dès l’ouverture à 8h (12h en Belgique), dans le quartier Vila militar de Rio de Janeiro. « Si Dieu le veut on va gagner ce soir. Ou mieux encore, le Brésil sera victorieux ce soir », a déclaré le président, très souriant, vêtu d’un t-shirt avec l’inscription « Brésil » jaune et vert, aux couleurs du drapeau du Brésil affectionné par les bolsonaristes.