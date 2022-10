Une 100e apparition sous le maillot de l’Inter: Romelu Lukaku franchit un nouveau cap avec le club milanais

À une dizaine de jours de l’annonce de la liste officielle de Roberto Martinez, Romelu Lukaku profite des dernières occasions que lui offre le calendrier de l’Inter (un match de Ligue des Champions mardi au Bayern et trois de Serie A le 6/11 à la Juventus, le 9/11 contre Bologne et le 13/11 à l’Atalanta) pour retrouver ses sensations avant le Mondial au Qatar. S’il n’a attendu que quatre minutes mercredi dernier contre Plzen pour regoûter au plaisir de marquer, l’attaquant des Diables rouges cherche surtout à se remettre dans le rythme de la compétition. Malgré son importance statistique toute relative, son premier but post-blessure avait suffi à lui attirer les louanges de la Gazzetta dello Sport.