D1A: le Sporting de Charleroi sort de sa spirale négative en s'imposant face à l'Antwerp, première réussie pour Defays

L’Antwerp, 2e au classement avec 33 unités, perd ainsi le contact avec Genk, le leader (40 points), victorieux 3 à 1 de Malines vendredi déjà et sent désormais dans son cou le souffle du Club de Bruges et l’Union-St Gilloise, 3e et 4e avec 32 unités, à un point désormais.

Les Brugeois avaient écarté Ostende 4 à 2 samedi et les Unionistes ont été gagner à Seraing (1-2) dimanche.

L’Antwerp reste sur quatre défaites en six matches et s’incline une troisième fois de suite en déplacement.