SC Charleroi – Antwerp: la première de Frank Defays à la tête des Zèbres (direct à 21h)

Charleroi aborde la suite de sa saison sans Edward Still, le benjamin des coachs, qui n’a pas non plus résisté à la mauvaise spirale de ses troupes. Un fidèle de la maison Frank Defays sera aux commandes ce dimanche soir à l’occasion de la visite de l’Antwerp, revanchard.

Après neuf victoires consécutives pour entamer la campagne le Great Old, 2e du classement, reste sur trois défaites en cinq matches et notamment lors de ses deux derniers déplacements.

Le direct commenté :