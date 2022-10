Les bulletins de l’Union à Seraing: Teuma en véritable chef d’orchestre, Vanzeir opportuniste

Dante Vanzeir et Teddy Teuma sur penalty ont permis à l’Union Saint-Gilloise d’aligner un onzième match sans défaite toutes compétitions confondues lors de son déplacement à Seraing, dimanche (1-2).

6 Moris : on ne peut pas dire qu’il a été hyper sollicité. Cependant, on n’a pas senti la maîtrise habituelle dans les situations qui provoquaient un peu de tension dans son rectangle. Vu la qualité de ses productions, on devient exigeant.

5 Lapoussin : à gauche en première période, il n’a pas été à la fête face à un Mansoni, qui, lui, avait du jus. Lors de la sortie de François, il a glissé à droite, pour s’opposer à Abanda. On l’a surtout vu dans une mission défensive.

6 Kandouss : son opposition directe avec Vagner Dias ressemblait au combat qui aurait mis sur le ring un poids lourd et un poids mouche. Pourtant, malgré un énorme avantage musculaire, le défenseur saint-gillois a parfois été mis en difficulté par la vivacité de l’avant sérésien.