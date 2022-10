Le grand test des comparateurs d’énergie: c’est la cacophonie… mais plus pour longtemps

Comparer les tarifs, qu’ils disaient. C’est la seule façon de s’assurer que son contrat d’énergie – en gaz comme en électricité – soit compétitif. Et à l’heure où les prix de marché se baladent à un niveau (très) élevé, bien choisir son plan tarifaire est l’un des rares leviers qui reste dans les mains du consommateur.

Pour l’aider dans son choix, les comparateurs en ligne se sont multipliés, ces dernières années. Le Soir en a sélectionné une petite dizaine (CompaCwape, BruSim, MonEnergie.be, Comparateur-Energie.be, Test-Achats et ceux des fournisseurs Engie Electrabel, Luminus, TotalEnergies et Dats24) et les a soumis à un petit test, d’apparence simpliste. Si on encode les mêmes renseignements (même localité, consommation standard de 3.500 kWh par an pour l’électricité et 17.000 kWh en gaz naturel), tous les comparateurs fournissent-ils le même classement ? Réponse : non. Les écarts sont parfois très importants (voir infographie).