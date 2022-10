11 morts lors d’un concert de Fally Ipupa

Le drame a eu lieu dans le plus grand stade de Kinshasa.

Onze personnes – neuf spectateurs et deux policiers – sont mortes samedi soir dans une bousculade lors d’un concert du musicien congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de Kinshasa, a indiqué dimanche le ministre de l’Intérieur, Daniel Aselo Okito, en mettant en cause les organisateurs.

L’Agence congolaise de presse (ACP, officielle), citant le général Sylvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, avait auparavant fait état de huit morts, dont un policier. « Les dégâts humains s’évaluent à 11 personnes décédées (…) y compris deux policiers », a ensuite déclaré à des journalistes Daniel Aselo, qui s’est rendu sur place.