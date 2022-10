Standard: le meilleur début de saison depuis 9 ans

Le Standard a mis fin, samedi au Gaverbeek, à une bien mauvaise habitude, celle de se prendre les pieds dans le tapis face à un adversaire largement à sa portée après s’être payé le scalp d’un cador du championnat. Cela avait été le cas face au RFC Seraing, après un succès retentissant fêté comme il se doit contre le FC Bruges, mais aussi à Malines, dans la foulée d’une démonstration signée contre l’Antwerp. Six jours après un Clasico qu’elle a dominé de la tête et des épaules avant qu’il ne soit arrêté, l’équipe liégeoise a fait mentir le « jamais deux sans trois » et n’est pas tombée dans le piège tendu par Zulte Waregem et Mbaye Leye, même si son succès, large dans les chiffres, a été acquis dans la douleur, dans un dernier quart d’heure de jeu parti dans tous les sens.